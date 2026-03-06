مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار

یہ تجربہ خوراک کی خوشبو اور ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے کیا جارہا ہے

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

چین اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تجربے میں ایسے ٹماٹر تیار کیے ہیں جن سے مکھن والے پاپ کارن جیسی خوشبو آتی ہے۔

یہ تجربہ خوراک کی خوشبو اور ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے کیا جارہا ہے۔ یہ تجربہ مشترکہ طور پر چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز اور یونیورسٹی آف  کوئینزلینڈ کے سائنسدانوں نے کی۔

ٹماٹر میں پاپ کارن کی خوشبو لانے کیلئے سائنسدانوں نے ٹماٹر میں ایسے خوشبو پیدا کرنے والے قدرتی مرکبات کو بڑھایا جو عام طور پر مکھن والے پاپ کارن میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر Diacetyl نامی مرکب ہے۔

علاوہ ازیں دیگر خوشبو دار مرکبات بھی شامل ہیں۔ یہی مادے پاپ کارن کو وہ خاص مکھن جیسی خوشبو دیتے ہیں۔

اس تجربے کا مقصد صرف عجیب یا نئی خوشبو پیدا کرنا نہیں بلکہ پھلوں اور سبزیوں کا ذائقہ بہتر بنانا، خوراک کی خوشبو کو قدرتی طریقے سے بڑھانا اور مستقبل میں فلیور انجینئرنگ  کے ذریعے نئی غذائیں تیار کرنا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

 Mar 06, 2026 09:21 AM |
رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

 Mar 06, 2026 08:54 AM |
رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

 Mar 05, 2026 08:40 PM |

متعلقہ

Express News

ایران اسرائیل جنگ کے کشیدہ ماحول میں نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ اُن کی میمز وائرل

Express News

امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا

Express News

دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین

Express News

طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم

Express News

ایران اسرائیل جنگ اور بابا وانگا کی پیشگوئی، کیا یورپ تباہ ہوجائے گا؟

Express News

چین: جمع پونجی لینے پر بچے نے باپ کیخلاف مقدمہ کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو