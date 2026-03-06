نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

معروف گلوکارہ کو نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کے الزام میں گرفتار کرنے کی تفصیلات سامنے آگئیں

ویب ڈیسک March 06, 2026
امریکی پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز کو امریکی شہر لاس اینجلس میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزم میں گرفتار کرلیا گیا۔ 

​​​​​​​غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 44 سالہ گلوکارہ کو بدھ کی رات وینٹورا کاؤنٹی شیرف ڈپارٹمنٹ نے نشے کی حالت میں گرفتار کیا تھا۔ 

تاہم، انہیں جمعرات کی صبح پولیس حراست سے رہا کر دیا گیا، جس کی تصدیق قانونی دستاویزات اور امریکی میڈیا رپورٹس میں کی گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق 4 مارچ کی شام کیلیفورنیا ہائی وے پٹرول کو ایک سیاہ رنگ کی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں اطلاع ملی جو تیز رفتاری سے چل رہی تھی، پولیس نے گاڑی کو روکا تو گاڑی میں موجود واحد شخص برٹنی اسپیئرز تھیں۔

پولیس کے مطابق انہوں نے نشے کی علامات ظاہر کیں اور موقع پر چند ٹیسٹ بھی کیے، بعد ازاں انہیں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار کر کے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں خون کا نمونہ لیا گیا تاکہ الکوحل کی مقدار معلوم کی جا سکے۔  

انہیں تقریباً صبح 3 بجے وینٹورا کاؤنٹی شیرف آفس میں بُک کیا گیا اور تقریباً صبح 6 بجے ضمانت پر رہا کردیا گیا۔  

پولیس کے مطابق یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو بالکل ناقابلِ قبول ہے جب کہ گلوکارہ نے قانون کی مکمل پاسداری کی یقین دہانی کروائی ہے، امید ہے اس سے ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ 

واضح رہے کہ برٹنی اسپیئرز کو 1990 کی دہائی کے آخر میں اپنے مشہور گانے ’بے بی ون مور‘ سے شہرت ملی، تاہم حالیہ برسوں میں وہ موسیقی سے کافی حد تک دور رہی ہیں۔
