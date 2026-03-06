غیر یقینی عالمی حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا استحکام برقرار

معاشی ماہرین بدلتی عالمی صورتحال کے باوجود حکومت اور ایس آئی ایف سی کے ٹھوس اقدامات سے پر امید ہیں

ویب ڈیسک March 06, 2026
خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے کشیدہ حالات کے باوجود پاکستانی سرمایہ داروں کا اعتماد قائم ہے۔

معاشی ماہرین بدلتی عالمی صورتحال کے باوجود حکومت اور ایس آئی ایف سی کے ٹھوس اقدامات سے پر امید ہیں۔

معاشی ماہر اور تولہ ایسوسی ایٹس کے صدر اشفاق تولہ کے مطابق خلیجی ممالک میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھ گئے۔

اشفاق تولہ کا کہنا تھا کہ تمام چیلنجز کے باوجود معاشی ترقی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ایف بی آر کے اعدادوشمار میں حوصلہ افزا بہتری نظر آرہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود 16 ارب ڈالر کے ذخائر پاکستان کی معاشی پوزیشن کو مستحکم بنا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوصلہ افزا ذخائر موجود ہیں، پاکستان کی درآمدات میں بتدریج کمی اور 5.25 فیصد کی مستحکم شرح نمو ملکی معیشت کو بہتری کی جانب لے کر جا رہی ہے۔

معاشی ماہر کا کہنا تھا کہ برآمدات پر مبنی سرمایہ کاری سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایس آئی ایف سی کا کردار اہم ہے۔
