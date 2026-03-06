نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

پنجابی یا اردو بولنے والے لوگوں پر اعتماد نہیں، صحیفہ جبار کی وائرل ویڈیو میں گفتگو

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup
مجھے ایسے کرداروں کی ہی پیشکش ہوتی ہے جو سنجیدہ اور حساس سے ہوتے ہیں، صحیفہ جبار فوٹو: فائل

نامور پاکستانی اکارہ صحیفہ جبار پٹھانوں ، پنجابیوں اور اردو سپیکنگ سے متعلق بیان دینے پر مشکل میں پھنس گئیں، وائرل ویڈیو پر صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جارہی ہے۔ 

صحیفہ جبار خٹک ایک ماڈل اور اداکارہ ہیں جو اب کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا تھا اور مختلف سماجی معاملات پر اپنے جرات مندانہ مؤقف اور مضبوط ارادے کی وجہ سے توجہ حاصل کی۔

بعد ازاں انہوں نے اداکاری کی جانب رخ کیا اور کئی ڈراموں میں کام کیا، تاہم اداکاری کے ساتھ اب انہوں نے اپنا کاروبار کھولنے کا فیصلہ کیا اور وہ لاہور میں اپنا فوڈ بزنس شروع کر چکی ہیں۔

حال ہی میں صحیفہ نے انسٹاگرام پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اسٹاف میں محنتی پٹھان افراد کو رکھنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں پنجابی یا اردو بولنے والے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے۔

سوشل میڈیا پر بڑی فالوونگ رکھنے کے باوجود اس طرح کی بات شیئر کرنا غیر ذمہ دارانہ سمجھا گیا اور ان کے اس بیان پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

انٹرنیٹ پر صارفین صحیفہ جبار کے اس بیان پر سخت ردعمل دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو ان سے معافی کا مطالبہ بھی کردیا۔ 

ایک صارف نے لکھا ’سب کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں کیوں کہ اب انہیں صرف پٹھان گاہکوں کی ضرورت ہے۔

ایک اور صارف نے کہا کہ کسی ایک شخص کے ساتھ برا تجربہ ہونے کی بنیاد پر پوری برادری کو جج کرنا دراصل دقیانوسی سوچ ہے۔

ایک صارف نے یہ بھی لکھا ’تشہیر کے لیے نسل پرستی کا سہارا نہیں لینا چاہیے‘۔ 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 06, 2026 12:13 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |
کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

 Mar 06, 2026 09:21 AM |

متعلقہ

Express News

رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

Express News

جواد احمد کے جارحانہ رویے کی ویڈیو وائرل، مشی خان اور عمران عباس کا سخت ردعمل

Express News

شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان خان کو پچھتاوا کیوں ہے؟

Express News

شوبز میں آنے پر والد نے ایک سال تک بات نہیں کی، یشما گل کا انکشاف

Express News

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو