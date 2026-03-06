مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں میں اموات کی تعداد بڑھ گئی ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 1230 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسی دوران لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں بھی 77 افراد شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیل پر ایران کے حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں 6 امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔
ادھر امارات میں ایرانی حملوں کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ بحرین میں ایک میزائل مار گرانے کے بعد صنعتی علاقے میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔
اسی طرح کویت میں ایرانی حملوں کے باعث 2 کویتی فوجیوں سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ مزید برآں عمان کی ایک بندرگاہ پر آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے والے پروجیکٹائل حملے میں ایک شخص جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔