ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون سیل

صورتحال سے نمٹنے کیلئے 2000 سے زائد پولیس اور ٹریفک اہلکار تعینات

ویب ڈیسک March 06, 2026
اسلام آباد:

مختلف جماعتوں کی جانب سے ایران پر حملہ کے خلاف احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ کردی گئی۔

ریڈزون کی طرف جانے کیلئے دو راستوں کے علاوہ تمام داخلی راستے بند رہیں گے۔ صورتحال سے نمٹنے کیلئے 2000 سے زائد پولیس اور ٹریفک اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، ریڈ زون کے اندر انٹی رائٹس فورس بھی تعینات کردی گئی ہے جبکہ شہر میں دفعہ 144 پہلے سے نافذ ہے۔

حکام کے مطابق ریڈزون میں داخلے کے لئے مارگلہ روڈ اور میریٹ ہوٹل کے راستے کھلے رہیں گے۔ اسی طرح کلثوم پلازہ فضل حق روڈ بجانب چائنہ چوک ٹریفک کے لئے بند رہے گی۔

پولی کلینک بجانب لال کوارٹر چوک لقمان حکیم روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گی، جی سکس سے ایف سکس جانے والے شہری چائنہ چوک انڈر پاس یا سیونتھ ایونیو سے جناح ایونیو استعمال کریں۔

آبپارہ چوک سہروردی بجانب سرینہ ہوٹل آنے جانے والی ٹریفک کے لیے ڈائیورشن ہوگی۔ کلب روڈ سے آنے والے شہری کشمیر چوک سے سری نگرہائی وے سے سیونتھ ایونیو، مارگلہ روڈ استعمال کریں۔

بھارہ کہو سے آنے والے شہری کشمیر چوک کے ذریعے سری نگر ہائی وے، سیونتھ ایونیو، مارگلہ روڈ استعمال کر سکیں گے۔
