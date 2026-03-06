ایران امریکا جنگ، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایوی ایشن انڈسٹری تباہی کے دہانے پر

ایران امریکا جنگ کے بعد عمرہ زائرین کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

ایران امریکا کی اچانک جنگ نے ایوی ایشن انڈسٹری کو تباہ و برباد کرکے رکھ دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق چھ روز میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی سینکڑوں ائیر لائن کی 24 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔

پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے لاکھوں مسافر پھنس گئے۔ ایوی ایشن انڈسٹری کو لینڈنگ ٹیک اف چارجرز سمیت دیگر ٹیکسوں کی مد میں اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔

لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل سمیت دیگر ائیر پورٹ سے آج بھی 144 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل سے سعودی عرب کی چار پروازیں روانہ ہوئیں۔

ایران امریکا جنگ کے بعد عمرہ زائرین کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔

قطر ائیر، کویت ائیر کی پروازیں بحال نہیں ہوسکیں ہیں۔ ملک کے بین الاقوامی ائیرپورٹس سے  آج یو اے ای بحرین کویت، قطر سمیت دیگر مشرق وسطی کی 106  پروازیں منسوخ ہوئیں۔

کراچی ائیرپورٹ سے دبئی، ابو ظہبی قطر، شارجہ، کویت بحرین کی 26 پروازیں منسوخ، اسلام آباد ائیر پورٹ سے دبئی ابو ظہبی دوحہ بحرین کویت شارجہ سمیت دیگر ایرپورٹس کی 18 پروازیں منسوخ، لاہور ائیرپورٹ پر دبئی، ابو ظہبی، قطر، کویت اور بحرین کی 22 پروازیں منسوخ کی گئیں۔

پشاور ائیرپورٹ سے دبئی شارجہ قطر ابو ظہبی کی 14 فلائٹس منسوخ، ملتان ائیرپورٹ سے دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، بحرین، دوحہ سعت کویت کی 6 پروازیں منسوخ  ہوئیں۔

سیالکوٹ ائیرپورٹ سے دبئی سیالکوٹ کی 4 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ فیصل آباد ائیرپورٹ سے دبئی شارجہ جدہ کی 8  مشرق وسطیٰ کی پروازیں منسوخ ہوئیں۔

منسوخ پروازوں میں ایمریٹس، اتحاد، ائیر عربیہ پی آئی اے،ائیر بلیو، فلائی دبئی قطر ائیر سمیت دیگر ملکی اور غیرملکی ایئرلائنز شامل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |
کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

 Mar 06, 2026 09:21 AM |
رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

 Mar 06, 2026 08:54 AM |

متعلقہ

Express News

ایران میں خامنہ ای کے بیٹے قابل قبول نہیں؛ اپنی پسند کی حکومت بنانا چاہتا ہوں؛ ٹرمپ

Express News

بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ لاپتا؛ گرکر تباہ ہونے کا خدشہ

Express News

خلیجی اور یورپی ممالک کا ہنگامی اجلاس؛ میزائل حملوں پر ایران کو واضح پیغام

Express News

عراق میں بارود سے بھری کشتی کا تیل بردار جہاز پر خودکش حملہ

Express News

امریکا میں پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ پر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو