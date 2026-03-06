پاکستان۔ازبکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس، تجارت کے فروغ اور پانچ سالہ روڈ میپ پر غور

اجلاس میں تجارت کے فروغ، تجارتی راستوں، مختلف شعبوں میں تعاون اور طے شدہ مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم کے معاونِ خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت پاکستان۔ازبکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں سیکرٹری تجارت جواد پال، مختلف وزارتوں اور ایس آئی ایف سی کے نمائندگان نے شرکت کی۔

اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ، تجارتی راستوں، مختلف شعبوں میں تعاون اور طے شدہ مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔

ہارون اختر خان نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے وژن کے تحت پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے پانچ سالہ روڈ میپ 2026 تا 2030 پیش کیا جائے گا اور ازبکستان کے ساتھ طے شدہ پروٹوکولز پر عملدرآمد بھی اسی روڈ میپ کے ذریعے کیا جائے گا۔

انہوں نے بتایا کہ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے آٹھ ورکنگ گروپس قائم کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں کے لیے مجوزہ روڈ میپ اجلاس میں پیش کیے۔

اجلاس میں توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ ازبکستان کے لیے چین کے ذریعے متبادل تجارتی راستہ مختصر اور آسان بنانے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔

دونوں ممالک نے علاقائی رابطہ کاری اور وسطی ایشیا تک رسائی کے نئے تجارتی مواقع تلاش کرنے اور دوطرفہ تجارت کے حجم میں نمایاں اضافے کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر زور دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |
کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

 Mar 06, 2026 09:21 AM |
رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

رمضان ٹرانسمیشن میں سنسنی خیز ڈرامے بازی، مایا خان کا موقف سامنے آگیا

 Mar 06, 2026 08:54 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید مذمت

Express News

یونیورسٹیوں میں اے آئی کا تین کریڈٹ آور کورس لازمی قرار دیا جا رہا ہے، چیئرمین ایچ ای سی

Express News

سینیٹ سے بھی نیب ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شور شرابہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ

Express News

روزے کی طبّی سائنس

Express News

ایران کشیدگی، وزیراعظم کے ملائیشیا اور انڈویشیا کے سربراہان سے رابطے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو