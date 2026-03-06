وزیراعظم کے معاونِ خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت پاکستان۔ازبکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں سیکرٹری تجارت جواد پال، مختلف وزارتوں اور ایس آئی ایف سی کے نمائندگان نے شرکت کی۔
اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ، تجارتی راستوں، مختلف شعبوں میں تعاون اور طے شدہ مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
ہارون اختر خان نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے وژن کے تحت پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے پانچ سالہ روڈ میپ 2026 تا 2030 پیش کیا جائے گا اور ازبکستان کے ساتھ طے شدہ پروٹوکولز پر عملدرآمد بھی اسی روڈ میپ کے ذریعے کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے آٹھ ورکنگ گروپس قائم کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں کے لیے مجوزہ روڈ میپ اجلاس میں پیش کیے۔
اجلاس میں توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ ازبکستان کے لیے چین کے ذریعے متبادل تجارتی راستہ مختصر اور آسان بنانے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔
دونوں ممالک نے علاقائی رابطہ کاری اور وسطی ایشیا تک رسائی کے نئے تجارتی مواقع تلاش کرنے اور دوطرفہ تجارت کے حجم میں نمایاں اضافے کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر زور دیا۔