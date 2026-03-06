اس وقت ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔
امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ فی الحال ایران میں امریکی فوجی بھیجنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ایران کے خلاف زمینی کارروائی کے بارے میں سوچنا غیر ضروری ہے۔
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کو اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس نے اپنی بحریہ سمیت بہت کچھ کھو دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں ایرانی وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ایران امریکا کے ممکنہ زمینی حملے کے لیے تیار ہے، بے بنیاد بات ہے۔