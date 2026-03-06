سونے کی قیمتوں میں کمی، چاندی کے نرخ بڑھ گئے

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 34ڈالر کی کمی سے 5ہزار 110ڈالر کی سطح پر آگئی

ویب ڈیسک March 06, 2026
کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی جبکہ چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 34ڈالر کی کمی سے 5ہزار 110ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں کمی سے مقامی مارکیٹ میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت 3ہزار 400روپے کی کمی سے 5لاکھ 33ہزار 762روپے کی سطح پر آگئی۔

Express News

سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی

اسی طرح، فی دس گرام سونے کی قیمت 2 ہزار 915روپے گھٹ کر 4لاکھ 57ہزار 614روپے کی سطح پر آگئی۔

سونے کے برعکس، فی تولہ چاندی کی قیمت 104 روپے کے اضافے سے 8ہزار 914 روپے جبکہ فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 89روپے کے اضافے سے 7ہزار 642روپے کی سطح پر آگئی۔
