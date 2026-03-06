کراچی:
ایران، امریکا، اسرائیل جنگ کے باعث پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں جمعہ کو شدید مندی دیکھی گئی۔ ہنڈریڈ انڈیکس میں 3714 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔
کے ایس ای ہنڈریڈ انڈیکس میں ایک موقع پر 4060 پوائنٹس کی بڑی مندی بھی دیکھی گئی تاہم کاروبار کے اختتام پر 3714 کی کمی کے ساتھ 1 لاکھ 57 ہزار 496 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔
کاروبار کے دوران اہم شعبوں میں فروخت کا دباؤ دیکھا گیا جن میں آٹوموبائل اسمبلرز، سیمنٹ، کمرشل بینکس، کھاد، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، پاور جنریشن اور ریفائنری شامل ہیں۔ حبکو، ماری، پی او ایل، پی پی ایل، ایم سی بی، ایم ای بی ایل، این بی پی اور یو بی ایل بھی منفی زون میں دکھائی دیے۔
یاد رہے کہ جمعرات کو اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی تھی۔ کاروبار کے اختتام پر100 انڈیکس 5,433.46 پوائنٹس یا 3.49 فیصد کے نمایاں اضافے سے 161,210.68 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
سرمایہ کاروں نے اس حقیقت کو بھانپتے ہوئے کہ ایران پر امریکہ-اسرائیل جنگ توقع سے زیادہ طول کھینچ سکتی ہے، نقد رقم کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔