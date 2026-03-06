جنگ کا ساتواں دن: تہران پر قیامت خیز بمباری، تہران، شیراز اور اصفہان میں زبردست دھماکے

امریکی فوج کے مطابق  امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے گہرائی میں نصب ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا

ویب ڈیسک March 06, 2026
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری جنگ کے ساتویں روز دارالحکومت تہران پر شدید فضائی بمباری کی گئی، جسے حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ شدید حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رات بھر تہران کے مختلف علاقوں میں زور دار دھماکے سنے گئے اور کئی مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔

رپورٹس کے مطابق حملوں میں رہائشی علاقوں کے قریب مقامات اور تہران یونیورسٹی کے اطراف بھی دھماکے ہوئے۔

امریکی فوج کے مطابق  امریکی B-2 Spirit اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے گہرائی میں نصب ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز کو نشانہ بناتے ہوئے درجنوں طاقتور پینیٹریٹر بم گرائے۔

Express News

ایران جنگ؛ تفتان بارڈر پر ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث توانائی بحران کا خدشہ: پاکستانی حکومت نے اہم منصوبہ تیار کرلیا

Express News

اس وقت ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا، ٹرمپ

رپورٹس کے مطابق حملے صرف تہران تک محدود نہیں رہے بلکہ شیراز، کرمان شاہ اور اصفہان کے اطراف بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں جہاں ایران کے کئی میزائل اڈے موجود ہیں۔

امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران پر حملوں کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک حملوں میں کم از کم 1230 افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں 181 بچے بھی شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق جنوبی ایران کے شہر میناب میں ایک گرلز اسکول پر حملے میں بھی بڑی تعداد میں بچوں کی شہادت ہوئی جس کی تحقیقات جاری ہیں۔
