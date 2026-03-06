پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں 220 ارب روپے سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا

گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 63 ارب روپے سے زائد اضافی ریونیو حاصل کیا گیا

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

پنجاب ریونیو اتھارٹی (پی آر اے) نے رواں مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں 220 ارب روپے سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا۔

ترجمان کے مطابق گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 63 ارب روپے سے زائد اضافی ریونیو حاصل کیا گیا جبکہ گزشتہ مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں ٹیکس وصولی 156.3 ارب روپے رہی تھی۔

یہ بات چیئرمین پی آر اے کی زیر صدارت ماہانہ ٹیکس ریونیو اہداف سے متعلق اجلاس میں بتائی گئی۔

اجلاس میں ماہانہ اہداف حاصل کرنے پر کمشنر پی آر اے لاہور محمد آصف کی کارکردگی کو قابلِ تعریف قرار دیا گیا جبکہ کمشنر پی آر اے فیصل آباد آفتاب احمد اور کمشنر راولپنڈی خالد یاسین کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔

چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا کا کہنا تھا کہ نئے ٹیکس سیکٹرز کے قیام سے ٹیکس وصولی میں واضح اضافہ ہوا ہے اور پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس کولیکشن ہدف کے حصول کے لیے مزید انتظامی اصلاحات کی جائیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

 Mar 06, 2026 02:17 PM |
نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 06, 2026 12:13 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید مذمت

Express News

یونیورسٹیوں میں اے آئی کا تین کریڈٹ آور کورس لازمی قرار دیا جا رہا ہے، چیئرمین ایچ ای سی

Express News

سینیٹ سے بھی نیب ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شور شرابہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ

Express News

روزے کی طبّی سائنس

Express News

ایران کشیدگی، وزیراعظم کے ملائیشیا اور انڈویشیا کے سربراہان سے رابطے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو