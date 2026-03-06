ایران جنگ؛ تفتان بارڈر پر ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا

ایران جنگ کے پیش نظر ایدھی فاؤنڈیشن نے تفتان بارڈر کے مقام پرایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا ہے۔
ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ایران میں حالیہ جنگ کی پیشِ نظر پاک ایران بارڈر تفتان کے مقام پرایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا ہے۔
ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ فیصل ایدھی ے مطابق تفتان پاک ایران بارڈر پرایمرجنسی میں یا طبی سہولیات کے لیے زخمیوں کی پاکستان آمد پرزخمیوں کومختلف اسپتالوں تک پہنچانے کے لئیے سروس فراہم کی جارہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس کیلئے ایدھی ایمبولینس ایمرجنسی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کراچی سے مزیدایدھی ایمرجنسی ٹیمیں بھی پاک ایران تفتان بارڈرکی جانب روانہ کردی گئی ہیں۔