ایران جنگ؛ تفتان بارڈر پر ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا

تفتان پر ایدھی ایمبولینس ایمرجنسی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

ایران جنگ کے پیش نظر ایدھی فاؤنڈیشن نے تفتان بارڈر کے مقام پرایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا ہے۔

ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ایران میں حالیہ جنگ کی پیشِ نظر پاک ایران بارڈر تفتان کے مقام پرایمرجنسی سینٹر کھول دیا گیا ہے۔

ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ فیصل ایدھی ے مطابق تفتان پاک ایران بارڈر پرایمرجنسی میں یا طبی سہولیات کے لیے زخمیوں کی پاکستان آمد پرزخمیوں کومختلف اسپتالوں تک پہنچانے کے لئیے سروس فراہم کی جارہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اس کیلئے ایدھی ایمبولینس ایمرجنسی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ کراچی سے مزیدایدھی ایمرجنسی ٹیمیں بھی پاک ایران تفتان بارڈرکی جانب روانہ کردی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

 Mar 06, 2026 02:17 PM |
نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 06, 2026 12:13 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید مذمت

Express News

یونیورسٹیوں میں اے آئی کا تین کریڈٹ آور کورس لازمی قرار دیا جا رہا ہے، چیئرمین ایچ ای سی

Express News

سینیٹ سے بھی نیب ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شور شرابہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ

Express News

روزے کی طبّی سائنس

Express News

ایران کشیدگی، وزیراعظم کے ملائیشیا اور انڈویشیا کے سربراہان سے رابطے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو