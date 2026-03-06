ایران، امریکا جنگ کے باوجود دبئی ایئرپورٹس پر پروازوں کی آمد و رفت جاری

یہ آپریشن بنیادی طور پر دبئی کے دو بڑے ہوائی اڈوں سے کیے گئے

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ جنگی خدشات کے دوران دبئی کے ایئرپورٹس نے بڑے پیمانے پر فضائی آپریشن آپریٹ کیے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف 84 گھنٹوں میں تقریباً 1140 پروازیں دبئی ایئرپورٹس پر کامیابی سے آپریٹ کی گئیں۔

یہ آپریشن بنیادی طور پر دبئی کے دو بڑے ہوائی اڈوں سے کیے گئے جس میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل ہیں۔

ان دونوں ایئرپورٹس نے خطے میں کشیدگی کے باوجود پروازوں کا شیڈول برقرار رکھنے اور مسافروں کو سہولت دینے کے لیے اضافی انتظامات کیے۔

ایوی ایشن حکام کے مطابق اس دوران فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کی گئی جبکہ پروازوں کے راستوں میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی گئیں۔

ایئر ٹریفک کنٹرول نے مسلسل 24 گھنٹے آپریشن جاری رکھا۔ اس دوران دبئی عالمی فضائی ٹریفک کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔

واضح رہے کہ دبئی دنیا کے مصروف ترین فضائی مراکز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان بڑا ٹرانزٹ حب ہے۔ یہاں سے روزانہ سینکڑوں بین الاقوامی پروازیں چلتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

 Mar 06, 2026 02:17 PM |
نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 06, 2026 12:13 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |

متعلقہ

Express News

ایران میں خامنہ ای کے بیٹے قابل قبول نہیں؛ اپنی پسند کی حکومت بنانا چاہتا ہوں؛ ٹرمپ

Express News

بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ لاپتا؛ گرکر تباہ ہونے کا خدشہ

Express News

خلیجی اور یورپی ممالک کا ہنگامی اجلاس؛ میزائل حملوں پر ایران کو واضح پیغام

Express News

عراق میں بارود سے بھری کشتی کا تیل بردار جہاز پر خودکش حملہ

Express News

امریکا میں پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ پر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو