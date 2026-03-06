وزیر اعظم اورانڈونیشیا کے صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ،مشرق وسطیٰ میں بڑھتے بحران پر اظہارتشویش

وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کے ساتھ برادرخلیجی ملکوں پر بعد میں ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

وزیر اعظم محمد شہباز شریف اورانڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔

وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کے ساتھ برادرخلیجی ملکوں پر بعد میں ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے انڈونیشیاء کے صدر کو بحران کے تناظر میں تمام خلیجی ملکوں کے ساتھ پاکستان کی سفارتی رابطے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔

دونوں رہنماؤں نے تمام فریقین پر زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔انہوں نےتمام معاملات تعمیری بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کیلئےمخلصانہ اور سنجیدہ اقدامات پر زور دیا۔

وزیر اعظم محمد شہباز شریف نےانڈونیشیاء کے صدر پرابوو سوبیانتو کو افغانستان کے حوالے سے حالیہ پیش رفت کے بارےمیں بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نےقریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

 Mar 06, 2026 02:17 PM |
نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 06, 2026 12:13 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Mar 06, 2026 10:26 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید مذمت

Express News

یونیورسٹیوں میں اے آئی کا تین کریڈٹ آور کورس لازمی قرار دیا جا رہا ہے، چیئرمین ایچ ای سی

Express News

سینیٹ سے بھی نیب ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شور شرابہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ

Express News

روزے کی طبّی سائنس

Express News

ایران کشیدگی، وزیراعظم کے ملائیشیا اور انڈویشیا کے سربراہان سے رابطے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو