وزیر اعظم اورانڈونیشیا کے صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ،مشرق وسطیٰ میں بڑھتے بحران پر اظہارتشویش

وزیر اعظم محمد شہباز شریف اورانڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کے ساتھ برادرخلیجی ملکوں پر بعد میں ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے انڈونیشیاء کے صدر کو بحران کے تناظر میں تمام خلیجی ملکوں کے ساتھ پاکستان کی سفارتی رابطے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے تمام فریقین پر زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔انہوں نےتمام معاملات تعمیری بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کیلئےمخلصانہ اور سنجیدہ اقدامات پر زور دیا۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نےانڈونیشیاء کے صدر پرابوو سوبیانتو کو افغانستان کے حوالے سے حالیہ پیش رفت کے بارےمیں بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نےقریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔