چین میں ایک دیہاتی رات کا کھانا تیار کرتے وقت بطخ کے پیٹ سے بھاری مالیت کے سونے کے ٹکٹے ملنے پر حیران رہ گیا۔
وسطی چین کے صوبے ہُنان کی کاؤنٹی لونگہوئی سے تعلق رکھنے والے شخص (جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) کو یہ ٹکڑے اپنی بطخ کو کھانے کے لیے ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے ملے۔
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق جب اس شخص نے بطخ کا پیٹ چاک کیا تو اس کو متعدد سونے کے ٹکڑے ملے۔
مقامی رپورٹ کے مطابق ان ٹکڑوں کا وزن 10 گرام کے قریب تھا جن کی مجموعی مالیت اندازاً 12 ہزار یوان (4 لاکھ 86 ہزار کے قریب) بنتی ہے۔