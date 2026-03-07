چین: بطخ کے پیٹ سے بھاری مالیت کا سونا برآمد

سونے کے یہ ٹکڑے بطخ کو پکاتے وقت برآمد ہوئے

ویب ڈیسک March 07, 2026
چین میں ایک دیہاتی رات کا کھانا تیار کرتے وقت بطخ کے پیٹ سے بھاری مالیت کے سونے کے ٹکٹے ملنے پر حیران رہ گیا۔

وسطی چین کے صوبے ہُنان کی کاؤنٹی لونگہوئی سے تعلق رکھنے والے شخص (جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) کو یہ ٹکڑے اپنی بطخ کو کھانے کے لیے ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے ملے۔

ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق جب اس شخص نے بطخ کا پیٹ چاک کیا تو اس کو متعدد سونے کے ٹکڑے ملے۔

مقامی رپورٹ کے مطابق ان ٹکڑوں کا وزن 10 گرام کے قریب تھا جن کی مجموعی مالیت اندازاً 12 ہزار یوان (4 لاکھ 86 ہزار کے قریب) بنتی ہے۔
