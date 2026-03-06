ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

’’دی راک‘‘ کی مبینہ افطار تقریب میں شرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے

ویب ڈیسک March 06, 2026
ہالی ووڈ کے معروف اداکار ڈوین جانسن ’’دی راک‘‘ کی مبینہ افطار تقریب میں شرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے، جس پر صارفین کے متنضاد تبصرے سامنے آرہے ہیں۔

ڈوین کی افطار کرنے کی ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد قیاس آرائیاں کی جارہی ہیں کہ اداکارہ نے اسلام قبول کرلیا ہے جبکہ کئی سوشل میڈیا صارفین اس منظر کو رمضان کے احترام کی علامت قرار دے ہے ہیں۔ بعض افراد نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ ویڈیو حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر متعدد صارفین نے ویڈیو کی صداقت پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے جعلی قرار دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ اے آئی سے تیار کردہ ویڈیو ہے اور اسے جعلی خبر کہا۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ یہ دراصل انڈونیشیا سے بنائی گئی اے آئی ویڈیو معلوم ہوتی ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض صارفین نے اس سے بھی سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والا شخص دراصل ڈوین جانسن نہیں ہے۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ یہ وہ نہیں ہیں بلکہ انہیں غلط انداز میں پیش کیا جارہا ہے۔ اس طرح کے تبصروں کے بعد ویڈیو کی حقیقت کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔

تاہم خود ڈوین جانسن کی جانب سے اس وائرل ویڈیو پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔
