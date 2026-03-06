وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلیفونک گفتگوکی اور ناخچیوان پر ہونے والے ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور ناخچیوان پر ہونے والے ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
گفتگو کے دوران وزیرِ اعظم نے آذربائیجان کے علاقے ناخچیوان میں ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جو قابلِ افسوس ہے۔
انہوں نے الہام علیوف کو یقین دلایا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں آذربائیجان کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت میں کھڑا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے صدر الہام علیویف کو ایران اور خلیجی خطے میں جاری بحران کے حوالے سے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔
صدر الہام علیئیف نے وزیراعظم کے ٹیلیفونک رابطے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی جانب سے اظہارِ یکجہتی اور حمایت کے جذبات کو سراہا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا اور مستقبل میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔