پاکستان کا ڈرون حملے کے بعد آذربائیجان کے ساتھ اظہار یکجہتی

وزیراعظم کا آذربائیجان کے صدر سے رابطہ، ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، تعاون کی یقین دہانی

ویب ڈیسک March 06, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلیفونک گفتگوکی اور ناخچیوان پر ہونے والے ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔

سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور ناخچیوان پر ہونے والے ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

گفتگو کے دوران وزیرِ اعظم نے آذربائیجان کے علاقے ناخچیوان میں ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جو قابلِ افسوس ہے۔

انہوں نے الہام علیوف کو یقین دلایا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں آذربائیجان کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت میں کھڑا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید مذمت

Express News

ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل

Express News

ایران، امریکا جنگ کے باوجود دبئی ایئرپورٹس پر پروازوں کی آمد و رفت جاری

وزیراعظم شہباز شریف نے صدر الہام علیویف کو ایران اور خلیجی خطے میں جاری بحران کے حوالے سے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔

صدر الہام علیئیف نے وزیراعظم کے ٹیلیفونک رابطے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی جانب سے اظہارِ یکجہتی اور حمایت کے جذبات کو سراہا۔

گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا اور مستقبل میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، فلٹر کے بغیر وائرل ویڈیو پر تنقید

نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، فلٹر کے بغیر وائرل ویڈیو پر تنقید

 Mar 06, 2026 06:19 PM |
بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

 Mar 06, 2026 02:17 PM |
نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 06, 2026 12:13 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید مذمت

Express News

یونیورسٹیوں میں اے آئی کا تین کریڈٹ آور کورس لازمی قرار دیا جا رہا ہے، چیئرمین ایچ ای سی

Express News

سینیٹ سے بھی نیب ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شور شرابہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ

Express News

روزے کی طبّی سائنس

Express News

ایران کشیدگی، وزیراعظم کے ملائیشیا اور انڈویشیا کے سربراہان سے رابطے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو