خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردی کے دو بڑے منصوبوں کو ناکام بنادیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے خفیہ اطلاع پر تھانہ بکا خیل کی حدید میں میران شاہ پُل کے نیچے کارروائی کرتے ہوئے ڈرموں میں چھپایا گیا بارود برآمد کرلیا۔
ڈی پی او کے مطابق دنوں ڈرم کمانڈ وائر کے ساتھ منسلک کیے گئے تھے۔
بنوں کی تحصیل ککلی میں پولیس اسیٹیشن کے مرکزی دروازے پر نصب بم برآمد کیا جس کو آگ سے جلاکر دھماکا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
خوش قسمتی سے آگ بارود تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گئی تھی جس کے بعد بم کی نشاندہی ہوئی۔
ڈی پی او کے مطابق تھانے کے دروازے سے برآمد ہونے والے بم میں 10 کلو بارود استعمال کیا گیا تھا جبکہ اس کے ساتھ بال بیئرنگ بھی لگائے تھے تھے۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یاسر آفریدی نے بتایا کہ مجموعی طور پر 150 کلو گرام بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جسے برآمد کیا گیا، دونوں واقعات سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی تھی جنہیں ناکام بنا دیا گیا ہے۔
انہوں نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی پیشہ وارانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ بروقت کاروائی نے بنوں کو بڑے تباہی سے بچالیا ہے۔