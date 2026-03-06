دہشتگردی کے دو منصوبے ناکام، بنوں بڑی تباہی سے بچ گیا، 150 کلو بارود برآمد

10 کلو بارودی مواد بمعہ بال بیئرنگ تھانے کے دروازے پر نصب کیا گیا تاہم خوش قسمتی سے وہ پھٹ نہ سکا

احتشام خان March 06, 2026
خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردی کے دو بڑے منصوبوں کو ناکام بنادیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے خفیہ اطلاع پر تھانہ بکا خیل کی حدید میں میران شاہ پُل کے نیچے کارروائی کرتے ہوئے ڈرموں میں چھپایا گیا بارود برآمد کرلیا۔

ڈی پی او کے مطابق دنوں ڈرم کمانڈ وائر کے ساتھ منسلک کیے گئے تھے۔

بنوں کی تحصیل ککلی میں پولیس اسیٹیشن کے مرکزی دروازے پر نصب بم برآمد کیا جس کو آگ سے جلاکر دھماکا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

خوش قسمتی سے آگ بارود تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گئی تھی جس کے بعد بم کی نشاندہی ہوئی۔

ڈی پی او کے مطابق تھانے کے دروازے سے برآمد ہونے والے بم میں 10 کلو بارود استعمال کیا گیا تھا جبکہ اس کے ساتھ بال بیئرنگ بھی لگائے تھے تھے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یاسر آفریدی نے بتایا کہ مجموعی طور پر 150 کلو گرام بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جسے برآمد کیا گیا، دونوں واقعات سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی تھی جنہیں ناکام بنا دیا گیا ہے۔

انہوں نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی پیشہ وارانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ بروقت کاروائی نے بنوں کو بڑے تباہی سے بچالیا ہے۔
