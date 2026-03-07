نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

جوڑے کو طلاق کے باوجود ٹرانسمیشن میں ایک ساتھ بلانے پر صارفین نے شدید تنقید کی تھی

ویب ڈیسک March 07, 2026
پاکستان کے سینئر اداکار جمال شاہ نے تقریباً 34 سالوں کے بعد طلاق پر افسوس کا اظہار کردیا۔ 

جمال شاہ ایک معروف فنکار، گلوکار اور اداکار ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی کوئٹہ سے کیا اور بعد ازاں ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔

وہ سرکاری عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں جب کہ ان کی ذاتی زندگی بھی اکثر خبروں میں رہی ہے۔

فریال گوہر اور جمال شاہ پاکستان کے دو بڑے اور سینئر فنکار ہیں، ایک وقت تھا جب انہیں شوبز انڈسٹری کا آئیڈیل جوڑا سمجھا جاتا تھا اور مداح انہیں ساتھ دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔

ان کی طلاق نے لاکھوں مداحوں کا دل توڑ دیا تھا اور لوگ ہمیشہ سوچتے رہے کہ آخر وہ ایک دوسرے سے کیوں جدا ہوئے۔

حال ہی میں جمال شاہ اور فریال گوہر ایک ساتھ نجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات کیسے ہوئی، وہ ایک دوسرے کے قریب کیسے آئے اور آخرکار ان کا رشتہ کیسے ختم ہوا۔

فریال گوہر اور جمال شاہ نے طلاق کے 34 سال بعد اصل وجہ بتادی

دونوں نے بتایا کہ وہ آج بھی ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے ہیں، ان کی طلاق 1992 میں ہوئی تھی جب کہ فریال گوہر 1995 میں پاکستان چھوڑ کر چلی گئیں، تاہم انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات چیت بند نہیں کی۔

اب جمال شاہ نے وسی شاہ کے پروگرام ’زبردست‘ میں اپنی طلاق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا۔

اداکار نے کہا کہ ان کی پہلی شادی کو سب نے قبول کیا تھا اور عوام کو بھی ان کی اور ان کی اہلیہ کی جوڑی بہت پسند تھی، اس لیے جب ان کی طلاق ہوئی تو یہ مایوس کن تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ فریال گوہر مضبوط شخصیت کی مالک تھیں جب کہ ان کی اپنی طبیعت کچھ زیادہ جذباتی اور اتار چڑھاؤ والی تھی، اسی لیے شاید دونوں کا ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا، تاہم یہ وقت ان کے لیے بہت مشکل تھا۔

 
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

