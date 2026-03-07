سعودی عرب کا شیبہ آئل فیلڈ اور فضائی اڈے پر حملے ناکام بنانے کا دعویٰ

سیکیورٹی فورسز نے چھ ڈرونز اور ایک بیلسٹک میزائل کو مار گرایا، وزارت دفاع

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ اور فضائی اڈے پر حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔

سعودی عرب کی وزارتِ دفاع کے ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آئل فیلڈ کی طرف آنے والے چھ ڈرونز اور ایک فضائی اڈے کی جانب بڑھنے والے بیلسٹک میزائل کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔

بیان کے مطابق ڈرونز کو ملک کے جنوبی حصے میں واقع وسیع صحرائی علاقے “ربع الخالی” میں تباہ کیا گیا۔ اس علاقے میں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں جن میں شیبہ آئل فیلڈ بھی شامل ہے جسے حملے کا ہدف بنایا گیا تھا۔

وزارت دفاع کے مطابق یہ آئل فیلڈ روزانہ تقریباً دس لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے، ترجمان نے مزید کہا کہ ایک بیلسٹک میزائل کو بھی ناکام بنایا گیا جو پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب جا رہا تھا۔

یاد رہے کہ فروری میں اس فضائی اڈے کو امریکا کی فضائیہ کے طیاروں نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں سے پہلے مشرقِ وسطیٰ میں اپنی تعیناتی کے دوران استعمال کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

 Mar 07, 2026 11:00 AM |
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

Mar 07, 2026 09:57 AM |
ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

 Mar 06, 2026 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل پر حملے کا جشن؛ ظہران ممدانی کی اہلیہ کو سوشل میڈیا پر ہراسانی کا سامنا

Express News

حزب اللہ کے میزائل حملے میں اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت 8 فوجی شدید زخمی

Express News

ایران اور وینزویلا کے بعد کس ملک میں ’رجیم چینج‘ ہوگا؛ ٹرمپ نے اپنا پلان بتادیا

Express News

ایران غیرمشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو معاہدہ ہوگا ورنہ نہیں؛ ٹرمپ

Express News

ایران میں پرائمری اسکول پر بمباری؛ 168 طالبات شہید؛ امریکی وزیردفاع کا ردعمل آگیا

Express News

ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو