قطر کی فضائی حدود جزوی طور پر بحال

صرف انخلا اور ضروری کارگو پروازوں کو اجازت دی جائے گی، قطری حکام

ویب ڈیسک March 07, 2026
فوٹو: فائل
دوحا:

مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے کے بعد قطر نے پہلی بار ملکی فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کردیا۔

قطری ہوا بازی کے ادارے کے مطابق ملک کی فضائی حدود جزوی طور پر کھولی جا رہی ہے تاہم اس کے تحت صرف انخلا کی پروازوں اور ضروری کارگو پروازوں کو اجازت دی جائے گی۔

حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید پروازوں کی اجازت سیکیورٹی صورتحال کے مسلسل جائزے سے مشروط ہوگی۔

قطر ایئرویز اس وقت لندن، روم، پیرس، میڈرڈ اور فرینکفرٹ کے لیے محدود انخلا پروازیں فراہم کر رہی ہے۔

قطری حکام نے اس ہفتے کے آغاز میں بتایا تھا کہ فوج نے ایئرپورٹ پر ایرانی حملوں کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔

وزارت دفاع کے مطابق جمعے کے روز قطر نے نو ڈرون بھی مار گرائے، ایک ڈرون غیر آباد علاقے میں گرا تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

 Mar 07, 2026 11:00 AM |
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

Mar 07, 2026 09:57 AM |
ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

 Mar 06, 2026 08:25 PM |

