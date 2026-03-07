قطر کی فضائی حدود جزوی طور پر بحال

دوحا:
مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے کے بعد قطر نے پہلی بار ملکی فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کردیا۔
قطری ہوا بازی کے ادارے کے مطابق ملک کی فضائی حدود جزوی طور پر کھولی جا رہی ہے تاہم اس کے تحت صرف انخلا کی پروازوں اور ضروری کارگو پروازوں کو اجازت دی جائے گی۔
حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید پروازوں کی اجازت سیکیورٹی صورتحال کے مسلسل جائزے سے مشروط ہوگی۔
قطر ایئرویز اس وقت لندن، روم، پیرس، میڈرڈ اور فرینکفرٹ کے لیے محدود انخلا پروازیں فراہم کر رہی ہے۔
قطری حکام نے اس ہفتے کے آغاز میں بتایا تھا کہ فوج نے ایئرپورٹ پر ایرانی حملوں کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔
وزارت دفاع کے مطابق جمعے کے روز قطر نے نو ڈرون بھی مار گرائے، ایک ڈرون غیر آباد علاقے میں گرا تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔