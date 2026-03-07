کوسٹ گارڈز اور نیوی کی بلوچستان میں کارروائی، پہاڑوں میں چھپایا منشیات کا بڑا ذخیرہ برآمد 

پاکستان کوسٹ گارڈ  منشیات کی اسمگلنگ کے روک تھام اور ملوث نیٹ ورکس کے خاتمے کیلئے پرعزم ہے

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

بلوچستان میں مشترکہ انٹیلی جنس کارروائی کے دوران گوادر کے علاقے جیوانی میں پہاڑوں میں چھپائی گئی منشیات برآمد کرلی گئیں۔ 

تفصیلات کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز اور پاک نیوی نے گوادر  میں چھپائی گئی 1050 کلو چرس اور 200 کلوگرام میتھ (آئس)  ضبط کر لی۔

پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مالیت تقریباً110 ملین ڈالرز ہے جسے سمندری راستے سے بیرون ممالک اسمگل کیا جانا تھا۔

ترجمان کوسٹ گارڈز کا کہنا تھا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ  منشیات کی اسمگلنگ کے روک تھام اور ملوث نیٹ ورکس کے خاتمے کیلئے پرعزم ہے۔

انہوں نے کہا کہ منشیات  اسمگلنگ  کے  نیٹ ورکس  دہشت گردوں کوایک منظم طریقے سے آمدن فراہم کرتے ہیں جن کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

 Mar 07, 2026 11:50 AM |
ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

 Mar 07, 2026 11:00 AM |
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

Mar 07, 2026 09:57 AM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا

Express News

وزیراعظم کی مظاہرے کے دوران زخمی ہونے پر وزیرداخلہ کی عیادت، نیک تمناؤں کا اظہار

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

کراچی: 13 لاکھ کے عوض ملی جعلی ڈگریوں پر نارتھ سائپرس جانے کی کوشش ناکام، مسافر گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو