ایران نے متحدہ عرب امارات اور کویت میں ریڈار سسٹمز، ایندھن کے ذخیروں اور رن ویز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ہفتہ کے روز جاری بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تازہ مرحلے میں جدید میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے امریکی مقامات پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے۔
ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق حملوں کے اہم اہداف میں متحدہ عرب امارات کا ال دھفرہ ایئر بیس شامل تھا جہاں میزائل اور ڈرونز نے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اس حملے میں جدید ابتدائی وارننگ ریڈار سسٹم، MQ‑9 ڈرونز کی دیکھ بھال کے لیے ہینگرز، اور امریکی جاسوسی طیاروں بشمول U‑2 سے متعلقہ سہولیات تباہ کر دی گئی ہیں۔
پاسداران انقلاب کے مطابق کویت کے علی السالم ایئر بیس پر بھی کروز اور بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے جس میں بیس کے ریڈار سسٹمز، ایندھن کی ذخیرہ گاہیں اور امریکی طیاروں کے استعمال والے دو رن ویز کو نقصان پہنچایا۔