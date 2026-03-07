پاکستان کے صنعتی شعبے میں تیزی، مینوفیکچرنگ سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ

برآمدی طلب میں اضافہ صنعتی پیداوار میں وسعت اور کاروباری اعتماد میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

ایس آئی ایف سی کی اسٹریٹجک معاونت سے صنعتی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں نمایاں بہتری آرہی ہے۔

مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق اکنامک انڈیکیٹر HBL–S&P کے مطابق پاکستان کے مینوفیکچرنگ شعبے کا اشاریہ فروری میں بڑھ کر 53.6 تک پہنچ گیا، جو ایک سال کی بلند ترین سطح ہے۔

انہوں نے کہا کہ نئے آرڈرز اور برآمدی طلب میں اضافہ صنعتی پیداوار میں وسعت اور کاروباری اعتماد میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے، پیداواری سرگرمیوں میں مسلسل چوتھے ماہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ رفتار نومبر کے بعد بلند ترین سطح پر رہی۔

مزید برآں مالی سال 26 میں پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے، آٹو، فرٹیلائزر، سیمنٹ، اسپورٹس اور فرنیچر سمیت 10 سے زائد بڑی صنعتوں میں پیداوار اور نمو میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

مشیر وزیر خزانہ نے کہا کہ صنعتی سرگرمیوں میں اضافے کے باعث روزگار کے مواقع بڑھے اور افرادی قوت میں مزید اضافہ ہوا، مینوفیکچرنگ پی ایم آئی میں بہتری معیشت میں استحکام اور ترقی کے مضبوط ہوتے امکانات کی عکاسی کرتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

 Mar 07, 2026 11:50 AM |
ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

 Mar 07, 2026 11:00 AM |
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

Mar 07, 2026 09:57 AM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا

Express News

وزیراعظم کی مظاہرے کے دوران زخمی ہونے پر وزیرداخلہ کی عیادت، نیک تمناؤں کا اظہار

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

کراچی: 13 لاکھ کے عوض ملی جعلی ڈگریوں پر نارتھ سائپرس جانے کی کوشش ناکام، مسافر گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو