آپریشن غضب للحق، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ

آپریشن غضب للحق کے تحت شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔
تفصیلات کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کیخلاف افواج پاکستان زمینی اور فضائی موثرکارروائیاں کررہی ہے۔
پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان میں پاک افواج کی فضائی کارروائی، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں ہیں۔
پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران بزدل دشمن اپنے پوسٹس چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہوگئے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی مؤثر حکمت عملی کے باعث افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا ہے۔ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔