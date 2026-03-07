کوہستان اسکینڈل میں گرفتار ملزم جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے

ملزم کے ایک اکاؤنٹ میں 149.470 ملین روپے ٹرانزیکشن ہوئی

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

کوہستان اسکینڈل میں گرفتار عسکری بینک داسو برانچ  آپریشن آفیسر کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ملزم کو احتساب جج محمد ظفر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت نے ملزم کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کردیا ہے۔

نیب تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم حریق شاہ عسکری بینک داسو میں برانچ آپریشن آفیسر ہے، ملزم نے جعلی دستاویزات پر مختلف دو بینک اکاؤنٹس بنائے ہیں۔

تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزم کے ایک اکاؤنٹ میں 149.470 ملین روپے ٹرانزیکشن ہوئی اور دوسرے اکاؤنٹ میں 236.585 ملین روپے ٹرانزیکشن ہوئی۔ 

افسر نے بتایا کہ ملزم سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے، جسمانی ریمانڈ پر دیا جائے جس پر عدالت نے ملزم کو تفتیش کے لیے سات روزہ جسمانی ریمانڈ نیب کے حوالے کردیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

لیاری میں تباہی کے مناظر سے بھرپور دھرندھر 2 کا ٹریلر جاری

 Mar 07, 2026 11:50 AM |
ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

ماریہ بی کا معروف خواجہ سرا کے الزامات پر سخت ردعمل

 Mar 07, 2026 11:00 AM |
نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

نامور اداکار کا کئی سالوں بعد سابق اہلیہ سے طلاق پر اظہار افسوس

Mar 07, 2026 09:57 AM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا

Express News

وزیراعظم کی مظاہرے کے دوران زخمی ہونے پر وزیرداخلہ کی عیادت، نیک تمناؤں کا اظہار

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

کراچی: 13 لاکھ کے عوض ملی جعلی ڈگریوں پر نارتھ سائپرس جانے کی کوشش ناکام، مسافر گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو