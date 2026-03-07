بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی میڈیا کے مطابق حکام نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہیں

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

بھارتی ریپر اور گلوکار بادشاہ ایک نئے تنازع میں گھر گئے ہیں اور ان کے خلاف باضابطہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں ریلیز ہونے والے ان کے ہریانوی فوک گانے نے مقامی سطح پر شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق 40 سالہ گلوکار نے حال ہی میں ہریانوی فوک گانا ’’تیتری‘‘ جاری کیا تھا، جس کے بعد اس کے مواد پر اعتراضات سامنے آنے لگے۔ اس معاملے پر پنچکلا کے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں مقامی شہریوں کی جانب سے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے۔ شکایت کنندگان کا مؤقف ہے کہ گانے کا مواد معاشرے پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔

درخواست گزاروں کی جانب سے دائر کی گئی شکایت میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ گانے کے بول اور اس کی میوزک ویڈیو میں مبینہ طور پر فحش مواد، نامناسب زبان اور اسکول یونیفارم میں لڑکیوں کے مناظر شامل کیے گئے ہیں، جو معاشرتی اقدار کے خلاف ہیں۔

شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گانے کے کچھ بول خواتین اور کم عمر لڑکیوں کی تضحیک کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو غلط پیغام دیتے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق حکام نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔ ادھر ہریانہ اسٹیٹ وومن کمیشن نے بھی اس معاملے کا ازخود نوٹس لیتے ہوئے گلوکار بادشاہ کو وضاحت کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔

یکم مارچ 2026 کو جاری کیے گئے اس گانے میں بادشاہ کے ساتھ گلوکارہ سمران جگلان کی آواز بھی شامل ہے۔ یہ گانا ریلیز کے بعد مقبول بھی ہوا اور اسے یوٹیوب پر اب تک 45 لاکھ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

ڈوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کرلیا؟

Express News

نادیہ خان کے چہرے پر جھریاں، فلٹر کے بغیر وائرل ویڈیو پر تنقید

Express News

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان 

Express News

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

Express News

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز گرفتار

Express News

کیا جنات انسان پر حاوی ہوسکتے ہیں؟ جویریہ سعود نے واقعہ سنادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو