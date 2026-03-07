پاکستان کے معروف فیملی وی لاگر رجب بٹ ایک بار پھر تنازع کی زد میں آگئے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ کو دھوکا دینے کا اعتراف کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔
رجب بٹ اپنی متنازع شخصیت، مختلف قانونی معاملات اور سوشل میڈیا تنازعات کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔ ان دنوں ان کے اور ان کی اہلیہ ایمان فاطمہ کے درمیان جاری اختلافات بھی موضوعِ بحث بنے ہوئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا پر اس وقت ہلچل مچ گئی تھی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ ایمان فاطمہ کے حاملہ ہونے کے دوران رجب بٹ کا ایک اور سوشل میڈیا شخصیت کے ساتھ تعلق تھا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ جب ایمان حاملہ تھیں اور رجب بٹ ملک سے باہر تھے تو ان کا نام انفلوئنسر فاطمہ خان کے ساتھ جوڑا جانے لگا اور ان کے مبینہ تعلقات کی خبریں وائرل ہوگئیں۔
ابتدائی طور پر رجب بٹ نے اس معاملے پر واضح طور پر زیادہ بات نہیں کی تھی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ تعلق ان کی شادی سے پہلے ختم ہوچکا تھا۔ دوسری جانب کچھ عرصہ قبل ایمان فاطمہ کے بھائی نے بھی اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے مبینہ بے وفائی کا ذکر کیا تھا۔
اب رجب بٹ نے خود ایک بیان میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو دھوکا دیا تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے اس عمل پر عوامی طور پر معافی مانگی تھی اور ایمان فاطمہ نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ ایمان نے انہیں کیوں معاف کیا، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ معافی کے باوجود اہلیہ نے ان سے آئی فون 17 بھی لیا۔
اس بیان کے بعد انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے شدید ردعمل دیکھنے میں آرہا ہے۔ پاکستانی اداکارہ کرن اشفاق نے بھی اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سے بدتر شخص کبھی نہیں دیکھا۔ جبکہ دیگر صارفین نے ایمان فاطمہ کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اور بعض نے اس عمل کو مذہبی اعتبار سے قابلِ سزا قرار دیا۔