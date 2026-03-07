موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگانے کے خلاف کیس میں انتظامیہ سے 16 مارچ تک جواب طلب

اسلام آباد ہائیکورٹ نے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگانے کے خلاف کیس میں اسلام آباد انتظامیہ سے 16 مارچ تک جواب طلب کر لیا، عدالت نے سات دن میں تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کا افسر سے معاونت بھی طلب کرلی۔
چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی عدالت نے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کردیا۔
دو صفحات پر مشتمل حکم نامہ میں عدالت نے ایم ٹیک لگوانے سے فوری روکنے کی حکم امتناع کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ درخواست گزار کے مطابق بغیر کسی قانون کے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگوایا جا رہا ہے۔
درخواست گزار نے استدعا کی کہ موٹر سائیکل ایم ٹیگ لگانا غیر قانونی قرار دیں، اسلام آباد انتظامیہ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ سات دن میں جمع کروائے،لاء افسر متعلقہ حکام سے تفصیلات حاصل کرکے عدالت کی معاونت کریں۔