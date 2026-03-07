موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگانے کے خلاف کیس میں انتظامیہ سے 16 مارچ تک جواب طلب

چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی عدالت نے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کردیا

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد ہائیکورٹ نے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگانے کے خلاف کیس میں اسلام آباد انتظامیہ سے 16 مارچ تک جواب طلب کر لیا، عدالت نے سات دن میں تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کا افسر سے معاونت بھی طلب کرلی۔

چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی عدالت نے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کردیا۔

دو صفحات پر مشتمل حکم نامہ میں عدالت نے ایم ٹیک لگوانے سے فوری روکنے کی حکم امتناع کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ درخواست گزار کے مطابق بغیر کسی قانون کے موٹر سائیکل پر ایم ٹیگ لگوایا جا رہا ہے۔

درخواست گزار نے استدعا کی کہ موٹر سائیکل ایم ٹیگ لگانا غیر قانونی قرار دیں، اسلام آباد انتظامیہ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ سات دن میں جمع کروائے،لاء افسر متعلقہ حکام سے تفصیلات حاصل کرکے عدالت کی معاونت کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا

Express News

وزیراعظم کی مظاہرے کے دوران زخمی ہونے پر وزیرداخلہ کی عیادت، نیک تمناؤں کا اظہار

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

پیٹرول ختم، عوام کی بڑی تعداد پمپس پر جمع، جھگڑے بھی شروع

Express News

کراچی: 13 لاکھ کے عوض ملی جعلی ڈگریوں پر نارتھ سائپرس جانے کی کوشش ناکام، مسافر گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو