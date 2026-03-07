بھارت کیخلاف فائنل سے قبل نیوزی لینڈ کے کپتان کا بڑا بیان!

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل احمد آباد میں اتوار کے روز بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک March 07, 2026
نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر کا کہنا ہے کہ ٹرافی اٹھانے کے لیے کچھ دِلوں کو توڑنے پر برا نہیں لگے گا۔

میڈیا سے گفتگو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ گزشتہ 11 برسوں کے دوران نیوزی لینڈ نے آئی سی سی کے پانچ وائٹ بال فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا لیکن جیتے کوئی نہیں۔

جس پر کیوی کپتان نے طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرافی جیتنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آپ اس ٹیم اور ماضی کی ٹیموں کو دیکھیں تو یہ ٹیم اپنے خیالات میں پختہ رہی ہے۔ یہ ٹیم میدان میں جاتی ہے اور ایک یونٹ کی طرح کھیلتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہے اور یہ اس لیے بھی مشکل ہوگا کہ کوئی بھی نیوزی لینڈ کو فیورٹ نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیکن ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیم کو معلوم ہے کہ وہ کرسکتی ہے۔

واضح رہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل احمد آباد میں اتوار کے روز بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
