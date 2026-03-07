پشاور میں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح، سہیل آفریدی نے ٹی ٹوئنٹی میچز ٹکٹ فری کردیے

انہوں نے صوبے کے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پشاور میں پی ایس ایل کا میچ بھی منعقد کیا جائے گا

ویب ڈیسک March 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پشاور میں واقع عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کا باقاعدہ افتتاح کردیا گیا، اس موقع پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے ٹی ٹوئنٹی میچز ٹکٹ فری دینے کا اعلان کر دیا۔

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اسٹیڈیم پہنچے تو انہوں نے تماشائیوں سے ملاقات کی اور بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو پشاور آمد پر خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور کے عوام کرکٹ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہاں کرکٹ کا جنون دیکھنے کو ملتا ہے۔

انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ نے پشاور کو کرکٹ کی میزبانی دے کر یہاں کے شائقین کو بڑی خوشی دی ہے۔ وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا کے لوگ مہمان نواز ہیں اور تمام کھلاڑیوں کو یہاں کھیلنے کا مزہ آئے گا۔

خطاب کے دوران انہوں نے صوبے کے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پشاور میں پی ایس ایل کا میچ بھی منعقد کیا جائے گا۔

اسٹیڈیم کے افتتاح کے موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا، تاہم آتش بازی کی تیز آوازوں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے جاپان کو شکست دیکر آٹھ برس ہاکی ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرلیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: اختتامی تقریب میں عالمی شہرت یافتہ گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے

Express News

رونالڈو واقعی سعودی عرب چھوڑ گئے؟ اہم انکشاف سامنے آگیا

Express News

ٹرمپ کے ایران میں حملے کے بیان پر میسی اور انٹرمیامی کے کھلاڑیوں کی تالیاں، شدید تنقید کا سامنا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: سپر ایٹ میں باہر ہونے والی ویسٹ انڈین ٹیم اب بھی وطن واپسی کی منتظر

Express News

ملک بھر میں ہاکی کے مقابلوں کی بحالی کیلیے نیشنل ایجوکیشن-ہاکی کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو