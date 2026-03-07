پشاور میں واقع عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کا باقاعدہ افتتاح کردیا گیا، اس موقع پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے ٹی ٹوئنٹی میچز ٹکٹ فری دینے کا اعلان کر دیا۔
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اسٹیڈیم پہنچے تو انہوں نے تماشائیوں سے ملاقات کی اور بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو پشاور آمد پر خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور کے عوام کرکٹ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہاں کرکٹ کا جنون دیکھنے کو ملتا ہے۔
انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ نے پشاور کو کرکٹ کی میزبانی دے کر یہاں کے شائقین کو بڑی خوشی دی ہے۔ وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا کے لوگ مہمان نواز ہیں اور تمام کھلاڑیوں کو یہاں کھیلنے کا مزہ آئے گا۔
خطاب کے دوران انہوں نے صوبے کے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پشاور میں پی ایس ایل کا میچ بھی منعقد کیا جائے گا۔
اسٹیڈیم کے افتتاح کے موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا، تاہم آتش بازی کی تیز آوازوں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔