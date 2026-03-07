ایران میں نئے رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع

ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد نئے ریبرِ معظم کے انتخاب کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آگئی۔
ایران کی میڈیا کے مطابق مجلسِ خبرگان کے ایک رکن آیت اللہ حسین مظفری نے عوام سے کہا ہے کہ قوی امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا۔
انھوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ قیاس آرائیوں اور افواہوں سے گریز کریں کیونکہ ابھی کوئی باضابطہ ووٹنگ یا اعلان نہیں ہوا ہے۔
مجلسِ خبرگان کے ارکان جلد سے جلد اجلاس منعقد کرنے اور نئے رہبرِ اعلیٰ کے انتخاب کا عمل شروع کرنے کے منتظر ہیں کیونکہ آئینی طور پر ملک کو ایک مستقل رہنما کی ضرورت ہے۔
بین الاقوامی مبصرین اور میڈیا نے تجزیہ کیا ہے کہ علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو سب سے زیادہ مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے مرحوم والد کے نزدیک رہے ہیں اور پاسدارانِ انقلاب جیسی طاقتور طاقت کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تاہم مجتبیٰ خامنہ ای کی نامزدگی سے متعلق سرکاری ذرائع نے باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔
مختلف رپورٹس میں اس امکان کا ذکر بھی آیا ہے کہ رہبر اعلیٰ کا نام پہلے ہی طے کر دیا گیا ہے یا اسمبلی کے اندر ہی اصولی سمجھوتہ ہو چکا ہو لیکن اب تک عوامی سطح پر رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔