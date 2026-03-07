ایران میں نئے رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع

ایران کے آئین کے تحت 88 ارکان پر مشتمل مجلسِ خبرگان وہ ادارہ ہے جو سپریم لیڈر کا انتخاب کرتا ہے

ویب ڈیسک March 07, 2026
ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب 24 گھنٹوں میں متوقع

ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد نئے ریبرِ معظم کے انتخاب کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آگئی۔

ایران کی میڈیا کے مطابق مجلسِ خبرگان کے ایک رکن آیت اللہ حسین مظفری نے عوام سے کہا ہے کہ قوی امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا۔

انھوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ قیاس آرائیوں اور افواہوں سے گریز کریں کیونکہ ابھی کوئی باضابطہ ووٹنگ یا اعلان نہیں ہوا ہے۔ 

مجلسِ خبرگان کے ارکان جلد سے جلد اجلاس منعقد کرنے اور نئے رہبرِ اعلیٰ کے انتخاب کا عمل شروع کرنے کے منتظر ہیں کیونکہ آئینی طور پر ملک کو ایک مستقل رہنما کی ضرورت ہے۔

بین الاقوامی مبصرین اور میڈیا نے تجزیہ کیا ہے کہ علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو سب سے زیادہ مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے مرحوم والد کے نزدیک رہے ہیں اور پاسدارانِ انقلاب جیسی طاقتور طاقت کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تاہم مجتبیٰ خامنہ ای کی نامزدگی سے متعلق سرکاری ذرائع نے باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ 

مختلف رپورٹس میں اس امکان کا ذکر بھی آیا ہے کہ رہبر اعلیٰ کا نام پہلے ہی طے کر دیا گیا ہے یا اسمبلی کے اندر ہی اصولی سمجھوتہ ہو چکا ہو لیکن اب تک عوامی سطح پر رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔
