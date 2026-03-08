چین: روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

اس اقدام کا مقصد سخت ماحول میں بجلی سے متعلقہ امور انجام دینے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے

ویب ڈیسک March 08, 2026
چین نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اس کے ایک روبوٹ نے کامیابی کے ساتھ انسان الیکٹریشن کی جگہ 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت کی ہے۔

ہوبئی الیکٹرک پاور ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور وہان اسٹیٹ گرِڈ کی جانب سے بنایا گیا یہ روبوٹ الیکٹریشن رِجڈ انسولیشنز کو ہٹانے، ذیلی تاروں کو مرکزی تار میں جوڑنے اور کنیکشنز عین مطابق کسنے کے لیے پریسائز لیزر کٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔

وہان اسٹیٹ گرڈ کے ایک ٹیکنیشین وو شِن کا کہنا تھا کہ یہ روبوٹ انتہائی پیچیدہ وائرنگ میں بھی سمت شناسی کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بجلی سے اموات کے امکانات مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔

یہ انقلابی اقدام ہوبئی کی کاؤنٹی چنگشین میں کیا گیا جس کا مقصد سخت ماحول میں بجلی سے متعلقہ امور انجام دینے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
