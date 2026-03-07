ایشین ویمن فٹبال ٹورنامنٹ 2026 کے گروپ مرحلہ میں جاپان نے بھارت کو تختہ مشق بناتے ہوئے 11 گول سے شکست دے دی۔
موصولہ اطلاعت کے مطابق ایشین فٹبال کنفیڈیشن کے تحت آسٹریلیا کے تین شہروں سڈنی، پرتھ اور گولڈ کوسٹ میں بیک وقت جاری ٹورنامنٹ کی گروپ سی میں بھارتی ٹیم کے خلاف شاندار کھیل پیش کیا گیا۔
پہلے میچ میں ویتنام کے ہاتھوں 0-2 گول سے شکست کھانے والی بھارتی ٹیم کے خلاف جاپان نے تابڑ تور حملے کر کے0۔11 کی ہزیمت سے دوچار کیا۔دوسری جانب جنگی صورتحال کا سامنا کرنے والے ایران کی ویمن ٹیم کو میزبان آسٹریلیا نے0-4 سے قابو کر لیا۔
اسی گروپ میں جنوبی کوریا نے فلپائن کو 0-3 سے ہرا دیا،گروپ بی میں چین نے ازبکستان کو اسی اسکور سے مات دی جبکہ شمالی کوریا نے بنگلا دیش کو 0-5 سے قابو کر لیا۔