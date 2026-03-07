دورہ جنوبی افریقا کے بعد پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی

قومی ویمن ٹیم ائیر پورٹس کی بندش اور  بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے سبب  مقامی شہر ڈربن میں پھنس گئی تھی

زبیر نذیر خان March 07, 2026
مشرق وسطی  میں جنگی صورتحال  بہتر ہونے کے بعد پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم واپس وطن پہنچ گئی۔

 دورہ جنوبی افریقا کے بعد قومی ویمن ٹیم ائیر پورٹس کی بندش اور  بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے سبب  مقامی شہر ڈربن میں پھنس گئی تھی، پاکستان ویمن ٹیم  پروازوں کے آغاز کے بعد وطن واپسی کے لیے  گزشتہ شب ڈربن سے دبئی  پہنچی تھی۔

قومی ویمن کپتان  ثنا فاطمہ سمیت کراچی سے تعلق  رکھنے والی کرکٹرز قائد اعظم ائیر پورٹ پہنچیں جبکہ ویمن کرکٹرز کا دوسرا گروپ لاہور پہنچ گیا۔

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی جنو بی افریقا سے وطن واپسی غیر یقینی

واضح رہے کہ دورہ جنوبی افریقا میں پاکستان نے میزبان ٹیم کے خلاف  3 ٹی ٹوئنٹی اور اتنے ہی ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز میں شرکت کی تھی، جنوبی افریقا نے دونوں  طرز کے مقابلوں میں پاکستان کو 1-2 سے قابو کیا تھا۔

سیریز کے اختتام پر قومی ویمن ٹیم کو یکم مارچ کو واپس وطن لوٹنا تھا تاہم  جنگی حالات کی سبب  وہ ڈربن میں مقید ہوکررہ گئی تھی۔
