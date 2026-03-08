سائنس دانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر سے متعلق ہوشرُبا انکشاف!

تحقیق میں بتایا گیا خطرہ ماضی میں ماہرین کے تخمینہ لگائے گئے خطرے سے بہت زیادہ ہے

ویب ڈیسک March 08, 2026
facebook whatsup

نیدرلینڈز کے محققین نے تازہ ترین تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ ساحلی علاقوں پر سطح سمندر ایک فِٹ تک بڑھ چکی ہے۔

تحقیق کے نتائج میں دنیا بھر میں ساحلی علاقوں میں رہنے والے کروڑوں لوگوں سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ہے (بالخصوص جنوب مشرقی ایشیا اور انڈو پیسیفک ممالک میں)۔ یہ خطرہ ماضی میں ماہرین کے تخمینہ لگائے گئے خطرے سے بہت زیادہ ہے۔

ساحلی پٹی پر بسنے والی آبادیاں سطح سمندر کے 6.5 فِٹ تک بلند ہونے کے خطرات کا شکار ہے جس کا مطلب ہے کہ بلند ہوتی سطح سے نمٹنے کے لیے موجودہ منصوبوں کو بہتر کرنا ہوگا۔

سمندر کی بلند ہوتی سطح صرف انفرا اسٹرکچر پر دباؤ اور جبری نقل مکانی کا ہی سبب نہیں ہوتی بلکہ طوفانوں کے شدت اختیار کرنے اور اس دوران سیلابوں کی صورتحال بدتر ہونے کا بھی سبب ہوتی ہے، جو تیزی سے گرم ہوتی دنیا میں اب باقاعدگی کے ساتھ متوقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

سائنس دانوں نے چاند کی مٹی میں چنے اُگا لیے

Express News

دنیا بھر کی سمندری سطح میں اضافے سے متعلق سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

Express News

ڈیپ سیک اپنا فلیگ شپ اے آئی ماڈل متعارف کرانے کیلئے تیار

Express News

ایپل نے آئی فون 17 کا سستا ورژن متعارف کرا دیا

Express News

آسمان پر بلڈ مون کا خوبصورت منظر، رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن

Express News

چینی سائنس دانوں نے نئی قسم کی لیتھیم آئن بیٹری بنا لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو