نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ؛ لاہور وائٹس نے پشاور ریجن کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

پشاور میں کھیلے گئے ابتدائی میچ میں لاہور وائٹس نے پشاور ریجن کا 168 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا

ویب ڈیسک March 07, 2026
نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے پہلے میچ میں لاہور ریجن وائٹس نے پشاور ریجن کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کرلیا۔

پشاور کے عمران خان اسٹیڈیم میں  کھیلے گئے ابتدائی میچ میں پشاور ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے اور لاہور وائٹس کو جیت کے لیے 168 رنز کا ہدف دیا۔

ہدف کے تعاقب میں لاہور وائٹس کی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطلوبہ اسکور 17ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ لاہور کی جانب سے فرحان یوسف نے 31 گیندوں پر 61 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کا وینیو چوتھی بار تبدیل، اب کس شہر میں کھیلا جائے گا؟

Express News

ورلڈ کپ میں ناکامی سے دوچار کونسے کرکٹ اسٹارز قومی ٹی ٹوئنٹی میں ایکشن کیلیے تیار؟

میچ کے موقع پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی بھی اسٹیڈیم پہنچے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے مصافحہ کیا۔

 
