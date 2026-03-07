ڈوور ایئر فورس بیس پر ہلاک چھ امریکی فوجیوں کے اعزاز میں تقریب

ڈوور ایئربیس پر ایران کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے چھ امریکی فوجیوں کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے شرکت کی۔
تقریب کے دوران صدر ٹرمپ اور ملینیا ٹرمپ نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہلخانہ سے ملاقات کی اور ان سے تعزیت کا اظہار کیا۔
اس موقع پر اہلخانہ نے اپنے پیاروں کے تابوت آخری رسومات کے لیے وصول کیے جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی فوجیوں کے تابوت وصول کیے جانے کے مرحلے میں شرکت کی۔
تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف آج شدید حملے کیے جائیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو پہلے سے جیتی گئی جنگوں میں شامل ہوں۔
صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کے لیے برطانیہ کی ضرورت نہیں، برطانیہ کبھی ہمارا عظیم اتحادی تھا۔