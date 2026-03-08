مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث آئی سی سی کی اہم میٹنگ ملتوی

آئی سی سی کی یہ میٹنگ 25 سے 27 مارچ تک قطر کے دارالحکومت دوحا میں منعقد ہونا تھی

ویب ڈیسک March 08, 2026
دوحا:

مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ ملتوی کردی گئی ہے۔

بھارتی کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی کی یہ میٹنگ 25 سے 27 مارچ تک قطر کے دارالحکومت دوحا میں منعقد ہونا تھی تاہم خطے میں موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث اسے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق میٹنگ اب اپریل میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم نئی تاریخ کا باضابطہ اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔

آئی سی سی نے اپنے تمام رکن ممالک کو میٹنگ کے ملتوی ہونے سے آگاہ کر دیا ہے جبکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اجلاس اب کسی دوسرے مقام پر منعقد کیا جائے گا۔
