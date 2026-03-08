متحدہ عرب امارات کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ دبئی کے علاقے البرشا میں ہفتے کی شام جاں بحق ہونے والا شخص پاکستانی شہری تھا جو بطور ڈرائیور کام کر رہا تھا۔
اماراتی حکام کے مطابق حالیہ حملوں کے نتیجے میں اب تک دبئی میں مجموعی طور پر چار افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں دو پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔
اس سے قبل دبئی میڈیا آفس نے بتایا تھا کہ البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں ایک ایشیائی ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔
دوسری جانب پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی مرینا میں ایک امریکی فوجی مقام کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
پاسدارانِ انقلاب کے مطابق تہران ریفائنری پر حملے کے بعد اسرائیل کے شہر حیفا میں واقع آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔