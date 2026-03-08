ایرانی فورسز نے کئی امریکی فوجی قیدی بنا لیے گئے، علی لاریجانی کا دعویٰ

ایران کے علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جھڑپوں کے دوران کئی امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں اطلاع دی گئی ہے کہ بعض امریکی فوجی ایرانی فورسز کی تحویل میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک اب سمجھ چکے ہیں کہ امریکا ان کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکتا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے خلاف استعمال ہوں گے تو ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔
علی لاریجانی نے مزید کہا کہ امریکا اپنے غلط اندازوں میں پھنس چکا ہے اور ایران پر حملے کر کے ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ مشکلات کے باوجود ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے اور ملک کی قیادت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا ردعمل صرف اسرائیل اور امریکا کی جارحیت کے خلاف ہے۔
علی لاریجانی کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا تاہم جنگ کے باعث وہاں کی صورتحال متاثر ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جارحیت کرنے والوں کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔