مشرق وسطیٰ کشیدگی: پاکستان سے آج بھی 88 پروازیں منسوخ

کراچی سے دبئی دوحہ ابوظہبی بحرین دمام کی 27 پروازیں منسوخ کی گئیں

ویب ڈیسک March 08, 2026
کراچی:

مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث کئی ملکوں کی فضائی حدود مسلسل بند اور فلائٹ اپریشن متاثر ہے، پاکستان سے آج بھی 88 پروازیں منسوخ کردی گئیں۔

صرف دبئی، ابوظہبی، شارجہ کیلئے آج 57 پروازیں آپریٹ کی جارہی تھیں، کراچی سے دبئی دوحہ ابوظہبی بحرین دمام کی 27 پروازیں منسوخ کردی گئی ہیں۔

 لاہور سے 16، اسلام آباد 22، پشاور 10، ملتان 7، فیصل آباد 4 اور سیالکوٹ سے 2 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔

ہفتے کو کراچی لاہور اسلام اباد ملتان پشاور سیالکوٹ فیصل اباد سے مشرق وسطی کی 42 پروازیں اپریٹ کی گئیں۔

ملتان سے شارجہ کی پرواز جی 9559 روانہ ہوئی تو دبئی ایئرپورٹ پر دھماکے کے باعث پرواز کو واپس ملتان اتار لیا گیا تاہم صورتحال نارمل ہونے پر پرواز روانہ ہوئی۔
