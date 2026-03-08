امریکی فوج کی بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ، مشرق وسطیٰ میں تعیناتی کا امکان

تقریباً 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک بریگیڈ کو 18 گھنٹوں کے اندر کسی بھی مقام پر تعیناتی کے لیے تیار رکھا گیا ہے

ویب ڈیسک March 08, 2026
امریکی فوج کی ایک بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی گئی ہے جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ممکنہ فوجی تعیناتی کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔

امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایلیٹ 82nd Airborne Division کے ہیڈکوارٹر کی ایک بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی۔

رپورٹ کے مطابق فوجی عملے کو لوزیانا جانے کے بجائے نارتھ کیرولائنا میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک بریگیڈ کو 18 گھنٹوں کے اندر کسی بھی مقام پر تعیناتی کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔

اخبار کے مطابق امریکی فوج جلد ہی اسی ڈویژن کے ایک ہیلی کاپٹر یونٹ کی مشرق وسطیٰ میں پہلے سے طے شدہ تعیناتی کا اعلان بھی کر سکتی ہے۔

دوسری جانب سروے رپورٹس کے مطابق امریکا میں بڑی تعداد میں شہری ایران کے خلاف زمینی فوج بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں۔ سروے کے مطابق صرف 12 فیصد امریکی اس اقدام کے حامی جبکہ تقریباً 60 فیصد اس کے مخالف ہیں۔
