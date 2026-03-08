امریکی فوجیوں کو قیدی بنانے کا ایرانی دعویٰ، امریکا کا ردعمل سامنے آگیا

امریکی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز کے بعد اب تک کم از کم چھ امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک March 08, 2026
امریکا کی ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے دوران ایرانی فورسز نے چند امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے۔

ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ کئی امریکی فوجی ایرانی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا ان گرفتاریوں کو چھپانے کے لیے انہیں جنگ میں ہلاکتیں ظاہر کر رہا ہے۔

تاہم امریکی فوج نے اس دعوے کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ امریکی بحریہ کے کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا کہ ایرانی حکومت دنیا کو دھوکا دینے کے لیے اس طرح کے دعوے کر رہی ہے۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے ترجمان نے بھی کہا کہ ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کی گرفتاری کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔

یاد رہے کہ 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس آپریشن کو امریکی حکومت نے “آپریشن ایپک فیوری” کا نام دیا ہے۔

امریکی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز کے بعد اب تک کم از کم چھ امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ فوجی یکم مارچ کو کویت کی ایک بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔

دوسری جانب ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق جنگ کے دوران اب تک تقریباً 1332 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد شہریوں کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی شہر میناب میں ایک اسکول پر حملے میں تقریباً 180 بچے بھی مارے گئے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ دستیاب معلومات کے مطابق یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔

ٹرمپ نے اس جنگ کے بارے میں کہا کہ امریکا کو اس میں برتری حاصل ہے اور جنگ کی پیش رفت بہتر انداز میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ چار سے پانچ ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔

تاہم امریکا کے اندر اس جنگ پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ بعض سیاسی شخصیات اور میڈیا شخصیات نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک طویل اور مہنگی جنگ ثابت ہو سکتی ہے۔

ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کی مخالفت کر رہی ہے اور اسے غیر ضروری قرار دے رہی ہے۔
