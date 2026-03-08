توانائی میں خودمختاری کیلئے او جی ڈی سی ایل کی حکمتِ عملی، مقامی پیداوار بڑھانے پر توجہ

خام تیل کی پیداوار میں بھی 14 فیصد اضافے کیلئے یومیہ 40 ہزار بیرل پیداوار حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے

ویب ڈیسک March 08, 2026
مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے تناظر میں پاکستان توانائی کے شعبے میں خودمختاری حاصل کرنے کیلئے مقامی وسائل کے استعمال اور پیداوار میں اضافے کی حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے۔

اس سلسلے میں پاکستان کی آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی ایل) مقامی سطح پر تیل و گیس کی پیداوار بڑھانے کیلئے سرگرم اقدامات کر رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق او جی ڈی سی ایل نے قدرتی گیس کی پیداوار میں 5 فیصد اضافے کے ساتھ یومیہ 865 ملین مکعب فٹ گیس پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ خام تیل کی پیداوار میں بھی 14 فیصد اضافے کیلئے یومیہ 40 ہزار بیرل پیداوار حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی توانائی بحران کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کیلئے مقامی وسائل کا استعمال اور قومی آئل کمپنیوں کے ذریعے ان کی ترقی ایک مؤثر اور اسٹریٹجک اقدام ہے۔ اس حوالے سے او جی ڈی سی ایل عالمی بحران کے مقابلے کیلئے مقامی وسائل سے متبادل توانائی ذرائع تلاش کرنے پر بھی کام کر رہی ہے۔

ماہرِ شعبہ توانائی محمد عارف کے مطابق موجودہ معاشی حالات میں قومی آئل کمپنیوں پر بڑھتا ہوا انحصار نہ صرف تیل و گیس کی درآمدات میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ توانائی کے شعبے کو مزید مستحکم بھی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی آئل کمپنیوں کی جانب سے مقامی دریافتیں توانائی کے شعبے کیلئے مثبت پیش رفت ہیں۔

ادھر حکومتِ پاکستان اور اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) بھی توانائی کے شعبے کی ترقی اور مستحکم معیشت کیلئے فعال اقدامات کر رہے ہیں، تاکہ ملک کو توانائی کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ خود کفیل بنایا جا سکے۔
