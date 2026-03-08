خامنہ ای کے جانشین کا فیصلہ قریب آگیا، ایران کی مجلس خبرگان میں اتفاقِ رائے کا دعویٰ

ایران کے آئین کے مطابق ملک کے سپریم لیڈر کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے

ویب ڈیسک March 08, 2026
ایران کی طاقتور مذہبی کونسل مجلسِ خبرگان کے ایک رکن نے کہا ہے کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے جانشین کے انتخاب کے معاملے پر اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔

مجلس خبرگان کے رکن آیت اللہ محمد مہدی میرباقری نے ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کو بتایا کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے، تاہم اس عمل میں ابھی کچھ رکاوٹیں باقی ہیں جنہیں دور کیا جا رہا ہے۔

ایران کے آئین کے مطابق ملک کے سپریم لیڈر کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے۔

علی خامنہ ای جو تقریباً 37 سال تک ایران کے سپریم لیڈر رہے، وہ 28 فروری کو تہران میں امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملہ اس جنگ کے آغاز میں ہوا جو اب مشرقِ وسطیٰ کے کئی ممالک تک پھیل چکی ہے۔

اس دوران اسرائیلی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر مجلس خبرگان کے ارکان نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس منعقد کرتے ہیں تو انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔

دوسری جانب ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق مجلس خبرگان کے ایک اور رکن حجت الاسلام جعفری نے کہا ہے کہ ایرانی عوام جلد ہی اس فیصلے سے مطمئن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے رہنما کے انتخاب میں تاخیر سب کے لیے پریشان کن ہے لیکن موجودہ حالات میں احتیاط ضروری ہے۔

مجلس خبرگان کے رکن آیت اللہ محسن حیدری آل کثیر نے بھی کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ارکان کا روایتی اجلاس منعقد کرنا ممکن نہیں، تاہم ایک امیدوار پہلے ہی منتخب کیا جا چکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ انتخاب خامنہ ای کی اس نصیحت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ایران کا سپریم لیڈر ایسا ہونا چاہیے جسے دشمن پسند نہ کرے بلکہ اس سے خوفزدہ ہو۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کے ممکنہ سپریم لیڈر کے طور پر قبول نہ کرنے کا عندیہ دیا تھا۔
