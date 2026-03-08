ورلڈکپ فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ آج مد مقابل: ٹکٹ قیمت میں ہوشربا اضافہ

2 ہزار بھارتی روپے سے شروع ہونے والے آفیشل ٹکٹ بک مائی شو پر چند منٹوں میں فروخت ہو گئے

ویب ڈیسک March 08, 2026
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل کے ٹکٹوں کی قیمتیں بلیک مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں جب کہ  احمد آباد میں بڑے مقابلے سے قبل طلب میں اضافے کے باعث شائقین اصل قیمت سے 15 گنا زیادہ ادائیگی کر رہے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 2 ہزار بھارتی روپے سے شروع ہونے والے آفیشل ٹکٹ بک مائی شو پر چند منٹوں میں فروخت ہو گئے، جس کے بعد ہزاروں شائقین دیگر راستوں کا رخ کرنے لگے، 3500 روپے والا ٹکٹ اب 54 ہزار روپے میں بک رہا ہے۔

ذخیرہ اندوزوں نے ری سیل مارکیٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ریٹ کو اصل قیمت سے کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے جب کہ شائقین دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں بیک ٹو بیک ٹائٹل کے لیے بھارتی ٹیم کو کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔

ممبئی کے ایک تاجر نے کہا جی میں نے 3000 روپے کے ٹکٹ کے لیے 35 ہزار روپے ادا کیے کیونکہ میں ویٹنگ لسٹ سے بچنا چاہتا تھا۔

مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ احمد آباد پولیس نے ایک نوجوان کو مہنگے داموں ٹکٹوں کی دوبارہ فروخت پر گرفتار کیا۔

دہلی کے رہائشی نے کہا، یہ صورتحال ہمارے لیے نئی نہیں ہے، ہم نے 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے دوران بھی بہت زیادہ قیمتیں ادا کیں۔

گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن (جی سی اے) نے کہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اسے اس کا کوئی علم نہیں ہے، بکنگ صرف ’بک مائی شوایپ‘ کے ذریعے ہوتی ہے۔ کرکٹ ایسوسی ایشن کوئی فزیکل ٹکٹ فروخت نہیں کرتی۔

دوسری جانب احمد آباد کے ہوٹل بھی کرکٹ کے بخار سے پیسہ کمانے کے لیے میدان میں ہیں اور کرائے کم از کم 10 گنا بڑھ چکے ہیں جب کہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود گراؤنڈ کے قریب رہائش گاہیں مکمل طور پر بک کی جا چکی ہیں۔

ممبئی-احمد آباد ہائی وے کے ساتھ اور قریبی گاندھی نگر میں بجٹ ہوٹل، جو عام طور پر 4000 روپے فی رات چارج کرتے ہیں، اب 40 ہزار  کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

مقامی ہوٹل کے مالک نے کہا کہ یہ منافع کمانے کا ہمارا بہترین وقت ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ میچ دیکھنے آتے ہیں۔

ایک اور ہوٹل کے مالک نے کہا کہ اگر بھارت فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کرتا تو رش بہت کم ہوتا۔

 
