اسلام آباد: دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر عورت مارچ کی 11 خواتین اور تین مرد گرفتار

پولیس نے سیکٹر ایف 6 سے یہ گرفتاریاں کی ہیں، مذکورہ افراد عورت مارچ کے نام پر ریلی نکال رہے تھے

ویب ڈیسک March 08, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر عورت مارچ میں شریک 11 خواتین اور تین مردوں کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پولیس نے سیکٹر ایف 6 سے یہ گرفتاریاں کی ہیں، مذکورہ افراد عورت مارچ کے نام پر ریلی نکال رہے تھے، انہوں ںے سیکٹر ایف 6 سے ڈی چوک تک عورت مارچ کا اعلان کیا تھا، گرفتاری کے وقت سڑک بند کردی گئی تاہم گرفتاریوں کے بعد سڑک کھول دی گئی۔

ضلعی انتظامیہ کے مطابق عورت مارچ کے حوالے سے کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا تھا، شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے جب کہ دوسری جانب عورت مارچ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ماہ قبل این او سی کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی تھی، ڈپٹی کمشنر آفس نے اسے منسوخ نہیں کیا۔

ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے کہا کہ عورت مارچ کی مرکزی قیات اور متعدد حامی جی 7 تھانے میں گرفتار ہیں، مظاہرین کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے، تھانے میں آکر احتجاج کرنے والوں کو کار سرکار میں مداخلت کرنے پر حراست میں لیا ہے ان کے خلاف 188 کے تحت کارروائی ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل نہ روکنے پر فائرنگ کردی، شہری جاں بحق

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.3 شدت کا زلزلہ

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششیں، عالمی رہنماؤں سے رابطے

Express News

12 ارب روپے کا جہاز خرید لیا مگر پیٹرول پر عوام کو سبسڈی نہیں دی گئی، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پاک-افغان سرحد پر آپریشن “غضب للحق” جاری، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کے کرایے بڑھ گئے، عوام میٹرو اور گرین لائن میں سفر کرنے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو